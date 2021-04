«Dieci in condotta», Volontarja fa il pieno nelle scuole | Password Magazine

JESI – La scuola è una sorgente di esperienze e significati esistenziali, anche in tempi di pandemia. All’interno della cornice «10 in Condotta», nuovo step di Volontarja, non più progetto ma processo, i laboratori di pedagogia del volontariato rappresentano un’iniezione di novità e un’inedita sfida per le alunne e gli alunni che frequentano le scuole secondarie di secondo grado della nostra città.

Complessivamente oltre venti ore di attività laboratoriale, più di dieci docenti coinvolti, tutto le scuole presenti, una rete di incontri preparatori tra insegnanti, i formatori (rof.ssa Zanardo, prof. Colombi, prof. Cardinali) ed esponenti del mondo del volontariato, per progettare al meglio i diversi scenari didattici, sono solo alcuni dei tanti indicatori che testimoniano il profilo di un’autentica esperienza immersiva animata e rivolta principalmente al mondo della scuola – studenti e docenti – e alle preziose realtà del volontariato del nostro generoso territorio.

Ma, al di là di tutto, sono le reazioni dei più giovani a offrire la chiave di lettura più appropriata per cogliere il valore di queste attività e sono stati molti gli spunti arrivati dagli stessi durante i vari laboratori. La nuova complicità nata tra associazioni e mondo della scuola è stata sottolineata da una inaspettata quanto ben accolta lettera di complimenti, a nome dell’intero Consiglio Regionale delle Marche, da parte del presidente Dino Latini destinata al Sindaco Massimo Bacci e rivolta a tutti gli organizzatori di Volontarja 2021, i consiglieri delegati Matteo Baleani e Tommaso Cioncolini, il Coordinamento Associazioni di Volontariato e Promozione Sociale – Ambito IX e tutti i vari collaboratori.

«Ho appreso con vero piacere e stima – scrive Latini al Sindaco – della recente iniziativa Volontarja 10 in Condotta promossa dalla sua Amministrazione e dal Coordinamento delle Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale. Ritengo di grande importanza promuovere la formazione dei giovani studenti e la loro consapevolezza sul volontariato, nonché il loro coinvolgimento in questo mondo».