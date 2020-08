Dimissioni Elezi, Giancarlo Catani torna Capogruppo di Patto x Jesi | Password Magazine

JESI – Il movimento civico Patto X Jesi comunica che, dopo le dimissioni della consigliera Lindita Elezi e

l’insediamento della Consigliera Montalbini Katia, il nuovo Capogruppo in consiglio Comunale sarà l’avv.

Giancarlo Catani, il quale aveva già rivestito tale carica all’inizio della Consigliatura.

«La linea del movimento naturalmente non cambia – si legge in una nota – e viene ribadita la partecipazione alla maggioranza che appoggia la Giunta Bacci per la realizzazione del Programma di Mandato integrato dalle nuove realizzazioni in materia di Riqualificazione Urbana e Lavori Pubblici (Centro Alzhìmer, Nuovo Palascherma, Centro per Handicap, Ponte San Carlo) e in materia di iniziative socio-economiche e turistiche.

Particolare attenzione in questa seconda parte della Consiliatura sarà rivolta ai giovani, alle iniziative per il

lavoro e alle imprese del territorio, ad un maggior coordinamento e integrazione con i Comuni della

Vallesina auspicando la massima partecipazione dei cittadini alle scelte politiche».