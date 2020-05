Discarica a cielo aperto in via Latini, l’isola ecologica sarà rimossa

JESI – Sara rimossa l’isola ecologica di via Latini. Questa insieme ad altre di via Roncaglia. Lo fa sapere l’assessore all’Ambiente Cinzia Napolitano come misura per contrastare l’abbandono di rifiuti ingombranti nelle zone periferiche della città. In particolare, in via Latini, c’è un isola ecologica punto di scarico di elettrodomestici, pneumatici, materiale di scarto da ristrutturazioni e mobili. Una vera discarica a cielo aperto immortalato anche da Google Maps. Rifiuti che strabordano fuori dai cassonetti, finendo a volte per invadere la carreggiata con conseguente pericolo per la circolazione. «Un cartello apposto vicino ai cassonetti dell’isola indica che la zona è videosorvegliata, tuttavia finora non è servito a molto come deterrente – spiega un lettore di Password -. Ogni settimana, sistematicamente, si vedono qui rifiuti ammassati». I provvedimenti sono però in arrivo: «L’Amministrazione comunale ha già preso atto della situazione – spiega l’assessore Napolitano -. Abbiamo chiesto a JesiServizi di eliminare queste isole di prossimità. Già da questa settimana, saranno sostituite con le dotazioni singole del porta a porta. I residenti stanno ricevendo in questi giorni lettere informative in merito».