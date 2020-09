Disco Volante ripieno, piatto gusto e bilanciato | Password Magazine

INCONTRIAMOCI IN CUCINA – Divertiamoci sempre in cucina e dunque ecco che Vi propongo una ricetta facile-veloce nella preparazione, gustosa e colorata a tavola e nutriente e bilanciata per la Salute&BenEssere.

Le uova sono alimenti ricchi di ferro facilmente assimilabile e proteine di alta qualità nutrizionale, calcio, fosforo, magnesio, potassio e vitamina C e sono privi di carboidrati. Spesso però finiscono sul banco degli imputati perché ritenuti responsabili dell’innalzamento dei valori di colesterolo.

No, non è proprio così, infatti se mangiati 1 volta a settimana non incidono sui valori di colesterolo ematici come invece capita quando è il nostro corpo a produrne più del necessario.

Vi lascio una curiosità sulle uova, spesso sottovalutata. L’albume è la scarsamente digeribile: ecco perché è preferibile sempre cuocerlo , eliminando così l’avidina H che non essendo attaccata dai succhi gastrici, irrita la mucosa intestinale.

Ma andiamo alla ricetta …

INGREDIENTI per 4 Persone 8 uova fresche 4 pomodorini 3 Zucchine 3 Melanzane 4 Carote Farina qb Sale&pepe

Lavate bene e tagliate le verdure (zucchine – melanzane e carote) nel lato lungo formando listarelle.

In una padella antiaderente fatele cuocere con fiamma allegra.

Nel Frattempo:

Sbattete le uova in una ciotola capiente

Aggiungete una spolverata di farina

Scaldate una padella anti-aderente

Quando la pentola sarà ben calda versate 4 cucchiai di uovo e lasciate cuocere così da formare una frittata compatta. Ripetete l’operazione fino a finire il composto.

Ora abbiamo tutto pronto per comporre il nostro discovolante!

Disponete sul piatto una frittatina, guarnite con le verdure precedentemente rese croccanti nella padella e ricoprite con una altra frittatina.

Guarnite con una spolverata di pepe e parmigiano grattugiato e una manciata di pomodorini rossi e gialli.

Buon Appetito ☺