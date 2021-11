«Disegnati parcheggi blu e bianchi ma no gialli, residenti del centro senza posto auto» | Password Magazine

JESI – «Che l’introduzione dei parcheggi a pagamento (per fare cassa) fosse l’ennesimo errore di questa Amministrazione Comunale lo avevamo già detto, ma che adesso tutto questo si ritorca contro i residenti del centro storico è troppo!». Sono le parole del Consigliere comunale Andrea Binci, Capogruppo PD Jesi: «Il Comune ha disegnato le strisce blu e bianche e non quelle gialle per i parcheggi riservati ai residenti, i quali adesso non riescono a trovare più un parcheggio se non distante dalla propria abitazione, con tutti i disagi che questo può comportare, specie se una persona ha delle buste pesanti della spesa, un passeggino per bambini o accompagnare un familiare anziano a casa – spiega -. L’Amministrazione comunale aveva detto che il tutto si sarebbe risolto la settimana scorsa, invece la situazione continua a permanere per problematiche di tipo procedurale, adeguamento di software ecc. A questo punto ci chiediamo ma perché tutte queste verifiche non sono state fatte prima e non dopo il disegno dei nuovi parcheggi? Perché c’è stata tutta questa fretta nel cambiare il colore degli stalli? I cittadini del centro aspettano una risposta».

Pronta la replica dell’Amministrazione comunale: «A chi ha votato contro tutti i provvedimenti in materia di mobilità sostenibile e qualità della vita urbana è difficile spiegare che i parcheggi a pagamento lungo Viale della Vittoria non sono per far cassa, di cui nessuno avverte il bisogno, ma per dissuadere i cittadini dall’utilizzo dell’auto anche per brevi spostamenti. Ottenendo per altro l’apprezzamento di residenti e commercianti che da tempo reclamavano legittimamente questa scelta.

Quanto alle strisce gialle, che si sarebbero dovute realizzare in questi giorni, non sarà certamente sfuggito che piove ormai da oltre una settimana e dunque un intervento del genere non è tecnicamente possibile. Sarà pure una goccia d’acqua nell’oceano quello che stiamo provando a fare a Jesi sotto il profilo dell’ambiente. Ma in un momento in cui tutti parlano di transizione ecologica ed economia circolare, possiamo legittimamente sostenere che la nostra città è presente»..