Dispositivi anti abbandono: obbligo dal 6 marzo, sanzioni per chi non è a norma

JESI– Entrerà ufficialmente in vigore, a partire da venerdì 6 Marzo, la normativa sull’adozione nelle auto di dispositivi anti abbandono.

La legge n. 117 del 2018 introduce all’ obbligo, per chiunque trasporti minori di 4 anni, di installare dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi.

Come comunicato nel sito del Comune di Jesi:“ Il decreto prevede che i dispositivi dovranno attivarsi automaticamente ed essere dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo, attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e tattili, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo. Tali dispositivi potranno anche essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l’invio di messaggi o chiamate”.

Per essere a norma esistono tre tipologie di dispositivi: o ad integrazione del seggiolino originario, o una dotazione di base o accessorio del veicolo, compresi cioè nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso, o ancora un dispositivo indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.

Dal 20 Febbraio il Comune di Jesi ha disposto la possibilità di accedere ad un contributo economico per ciascun dispositivo acquistato. Per usufruire del bonus seggiolino è necessario registrarsi sulla piattaforma informatica https://www.bonuseggiolino.it/.

Sebbene l’entrata in vigore fosse già stata annunciata, dal prossimo venerdì chi non disporrà di sistemi anti abbandono verrà sanzionato, rischiando una sanzione amministrativa da 81 a 326 euro, e la decurtazione di 5 punti dalla patente.

Prevista inoltre la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi per chi viene colto a commettere la stessa infrazione più di una volta nel giro di due anni.

A cura di Giovanna Borrelli