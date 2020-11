Donati computer a famiglie in difficoltà, l'iniziativa è di due giovani | Password Magazine

CHIARAVALLE – Teledidattica e lavoro smart, a Chiaravalle due giovani imprenditori donano computer per offrire una risposta alle famiglie in difficoltà

Si tratta di Dimitri Ermacov, 25 anni, e Nicolò Scolpati, di 21, titolari di Evolution Tech, negozio di assistenza e riparazione computer avviato nel 2018. I due soci hanno deciso di destinare i loro notebooks per consentire ai più bisognosi di poter continuare a lavorare e a studiare da casa: «Considerato il periodo di crisi e che non tutte le famiglie dispongono di un pc, soprattutto quelle più numerose, abbiamo deciso di offrire in dono una ventina di computer che avevamo in magazzino – spiegano i due soci -. Sono dispositivi completamente puliti e formattati, alcuni presentano magari alcuni difetti estetici, altri sono un po’ datati, ma comunque tutti funzionanti ed utilizzabili». Non è la prima volta che i due giovani mettono a disposizione le loro risorse a servizio della comunità: già durante la prima ondata avevano offerto manodopera gratuita alle scuole chiaravallesi per la sistemazione dei computer destinati alla didattica distanza. «Ora che siamo di nuovo in emergenza sanitaria, volevamo dare comunque un aiuto – precisano Dimitri e Nicolò -. Le difficoltà non sono poche, ci sono bambini che non hanno un computer o che seguono le lezioni da uno smartphone. Così abbiamo messo un annuncio sui social e in poco più di 24 ore siamo stati sommersi di telefonate». I notebooks sono andati a ruba: «Li abbiamo già dati quasi tutti via – spiegano – Non ci aspettavamo tutto questo riscontro. Siamo felici, nel nostro piccolo, di aver dato un contributo così importante alla comunità in un momento difficile».