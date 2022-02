Donna investita da un'auto, atterra l'eliambulanza | Password Magazine

JESI – Soccorsi in azione nel primo pomeriggio di oggi per una persona investita a Jesi.

Nel primo pomeriggio di oggi, per cause in corso di accertamento, all’incrocio tra via Garibaldi e via Setificio, una donna di 52 anni è stata urtata da un’utilitaria, restando ferita. Attivata anche l’eliambulanza del 118, atterrata in prossimità del piazzale dei Partigiani.

Sul posto anche la Croce Verde di Jesi e Polizia locale per i rilievi. La donna è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette: sempre cosciente, lamentava dolore alla testa e a un braccio.

Non sarebbe in pericolo di vita.