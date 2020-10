Donne nel Medioevo, uno sguardo di genere alle fonti. L'incontro del Ctg | Password Magazine

JESI – Donne e Medioevo al centro del primo appuntamento con Viaggio nella Nostra Storia, rassegna curata dal Ctg Vallesina di Jesi. L’incontro di sabato scorso, partecipato e coinvolgente alle sale museali di Palazzo Bisaccioni, ha visto salire in cattedra la professoressa Francesca Bartolacci, docente all’Università di Macerata, che ha illustrato il tema delle Donne religiose in Vallesina nel Medioevo, uno sguardo di genere.

Dopo l’introduzione del presidente del CTG Vallesina Maurizio Gualdoni e Stefano Corinaldesi che, insieme a Carlo Bellocchi, coordina il comitato storico scientifico dell’associazione, la parola è passata ai vari partner dell’evento per i saluti iniziali.

Poi il tuffo nel passato. Prima della relazione dalla prof.ssa Bartolacci, i canti composti ldegarda di Bingen selezionati per il pubblico e introdotti dalla scuola musicale G.B. Pergolesi di Jesi.

La relazione della Bartolacci ha preso in esame la figura di Chiara d’Assisi per poi passare agli ordini monastici che hanno interessato anche le Marche e la Vallesina. «Chiara una donna forte, con idee e voleri suoi ben precisi, che ha scritto una sua regola. E non la semplice ragazza dal viso angelico che si innamora di San Francesco, come la rappresenta ad esempio il cinema – spiega la Bartolacci -. Le fonti non dicono molto delle donne nel Medioevo, per questo vanno lette e interpretate con uno sguardo di genere. Non è che le donne non facessero nulla, lavoravano come gli uomini. Solo che erano considerate come delle eterne adolescenti, nascoste dietro la figura di un uomo».

La professoressa ha affrontato il tema della clausura, il ruolo svolto da monache e dalle penitenti nella comunità fino a passare in rassegna le vicende che hanno riguardato i monasteri di Jesi – uno nel quartiere Grammercato era quello di Procolo – e Matelica.

La serata si è conclusa poi con un altro viaggio nel passato: la visione di un filmato dall’archivio storico di Geniale Olivieri, grazie alla collaborazione con la famiglia e la Elainegfilm. Tra le partnership strette dal Ctg anche quella con i Quaderni Storici Esini.