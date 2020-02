Donne «Protagoniste» in un reading musical letterario

JESI -Un viaggio tra letteratura e musica a partire dal libro “Protagoniste” di Catiuscia Ceccarelli, alla scoperta delle donne che hanno fatto della loro vita un capolavoro e delle canzoni che accompagnano il loro percorso creativo, vincente e femminile.

Dopo Senigallia, Novara, Milano, Recanati, Bologna e Ancona, il tour di presentazioni di “Protagoniste”, il libro scritto dalla giornalista jesina Catiuscia Ceccarelli, edito da Giraldi Editore, torna a Jesi con entusiasmo e in una nuova veste.

Giovedì 5 marzo alle 21.30 andrà in scena “Donne protagoniste e il coraggio delle loro canzoni” presso il Vox live Club in viale della Vittoria a Jesi, locale che ogni giovedì ospita eventi a carattere letterario o teatrale.

Il prossimo evento è ideato dal blog Read and Play – le colonne sonore dei romanzi, a cura di Davide Morresi, curatore del progetto Read and Play (www.readandplay.it), insieme con l’autrice del libro e con la partecipazione di Lucia Zambon, attrice.

In “Protagoniste”, con la prefazione di Tiziana Ferrario, si possono leggere storie di donne che vanno dalla sfoglina alla scrittrice, dalla campionessa mondiale di latte art sul cappuccino alla wedding planner dei vip, dall’architetto alla biologa molecolare alla fotografa che ha sconfitto il cancro al seno diventando madre e tante altre. Un tributo alla determinazione al femminile e al talento del vivere, pagine di quotidianità alle quali nessuno dedica mai la giusta rilevanza.

Il racconto di alcune di queste storie sarà il punto di partenza per scoprire e ascoltare canzoni che parlano del coraggio femminile, del cantautorato italiano agli ultimi successi pop, proponendo curiosità e aneddoti sulla loro composizione, in alcuni casi legata anche al territorio marchigiano.

Lucia Zambon reciterà estratti letterari selezionati, anch’essi centrati sul tema del coraggio femminile.

“Protagoniste” è una lettura che parla di enormi passioni, grande fantasia e sconfinata creatività, ma è anche una lettura interattiva perché alla fine di ogni intervista si può conoscere maggiormente la Protagonista.

In questa serata le Protagoniste saranno conosciute anche attraverso la musica: la donna non solo è protagonista, ma diventa esempio di forza e creatività a cui ispirarsi. Read and play (www.readandplay.it) è un progetto con base nelle Marche ma con collaboratori da varie regioni d’Italia. Il suo focus è l’approfondimento e lo studio delle relazioni esistenti tra letteratura e musica.

Durante i reading musical letterari come questo, in scena in vari locali delle Marche, viene utilizzato un nuovo modo di affrontare la letteratura: non solo letture o presentazioni di libri, ma uno spettacolo che miscela in modo integrato e innovativo letteratura, canzoni, storia della musica.