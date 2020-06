«Dopo il covid, sempre più difficile prenotare visite al Cup»: la denuncia del TDM

JESI – Al Tribunale per i Diritti del Malato (TDM) ogni giorno arrivano segnalazioni di cittadini che non riescono a parlare con il call center del Cup, il centro unico di prenotazione regionale per la prenotazione di esami e visite. Lo fa sapere il coordinatore Pasquale Liguori: «Era difficile prima, oggi lo è ancora di più in quanto non si può accedere agli sportelli CUP locali – afferma -. Tutto ciò non è tollerabile: decine e decine di pazienti si sono visti annullare le prenotazioni causa COVID e oggi devono incredibilmente prenotare nuovamente, secondo quanto prevede la delibera regionale 523 del 5/5 che invece di facilitare la vita del cittadino gli riversa addosso l’onere di dover riandare dal proprio medico di famiglia per poi sperare di parlare con un operatore del CUP regionale».

I pazienti che si sono rivolti al Tribunale per i Diritti del Malato hanno segnalato attese di ore: «A volte, guarda caso, la linea cade e si è costretti a richiamare – aggiunge Liguori -. Quasi che ci viene da dire “cornuti e mazziati” i cittadini già provati profondamente da questa pandemia. Ritorniamo allora a fare appello all’ASUR di potenziare il CUP regionale (magari riutilizzando anche gli operatori degli sportelli oggi non funzionanti) ma anche di riaprire gli sportelli CUP territoriali. ovviamente mettendo in essere tutti quei dispositivi di sicurezza ai quali peraltro si sono dovuti attenere negozi, artigiani e così via».

Un miglioramento potrebbe arrivare con l’introduzione nelle farmacie marchigiane, a partire da luglio, del servizio di prenotazione di visite mediche e ambulatoriali, così come annunciato ieri in Regione: «Finalmente – commenta Liguori -, speriamo si realizzi quello che noi del Tribunale per i Diritti del Malato chiediamo da anni».