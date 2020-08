Dopo il gelato, acquistano in due un gratta e vinci: vincono 10 mila euro | Password Magazine

SCORCELLETTI – Al bar per mangiare un gelato, vengono baciati dalla fortuna. Vincita al Megamiliardario per due clienti dello Smile Bar di Scorcelletti, in via del Vivaio, che grattando il biglietto hanno portato a casa 10 mila euro. Una somma che sarà spartita a metà in quanto i due, un artigiano e un’impiegata, dopo il gelato avevano deciso di dividere le spese per l’acquisto del gratta e vinci. Una scelta più che azzeccata dato che la dea bendata alla fine ha deciso di premiarli.

Già in passato il bar Smile era stato teatro di altre vincite importanti e, anche questa volta, ha regalato un’inaspettata sorpresa ai suoi clienti.