Drive-In del Paradise, oggi il taglio del nastro | Password Magazine

MONSANO – Al via oggi il Drive In del Paradise. Prevista per questa sera la cerimonia di inaugurazione del servizio, organizzato in collaborazione con l’associazione culturale “Altra Frequenza” e con il patrocinio dei comuni di Jesi e Monsano

Il taglio del nastro in presenza delle autorità locali è previsto per le ore 19.30-

Il Cinema Drive-in prevede 12 proiezioni tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e la prenotazione, consigliata vista la disponibilità limitata di posti, avviene online in pochi minuti tramite il sito.

Si inizia questa sera con la prima pellicola, Fight Club. A ‘testare’ il nuovo servizio il CJMAE Club Jesino Moto e Auto d’Epoca che lo scorso 27 giugno è stato protagonista di una serata d’anteprima.