Drive-In Paradise, i titoli della prossima settimana | | Password Magazine

MONSANO – È partita a luglio l’iniziativa Drive-In Vallesina frutto della collaborazione virtuosa tra i Comuni di Jesi e Monsano, il locale Paradise di trentennale esperienza nel settore intrattenimento e l’Associazione Culturale “Altra Frequenza”.

«La distribuzione dei film purtroppo permette un accesso limitato a pochi titoli e tempi d’attesa lunghissimi – spiegano i ragazzi dell’associazione Altra Frequenza – Per questo ci ritroviamo a proporre film molto datatati e tendenzialmente già visti dal grande pubblico. Vincoli come questo, imposti da una privatizzazione della cultura che mal si sposa con progetti indipendenti, va certamente a penalizzare la nostra iniziativa. Nonostante tutto, stiamo comunque riscontrando una buona riuscita e siamo consapevoli di avere sicuri margini di miglioramento».

Contestualmente alla natura innovativa dell’iniziativa, la scelta dei titoli è avvenuta utilizzando sondaggi web in cui gli utenti hanno potuto esprimere le loro preferenze, da cui è scaturita la programmazione fino venerdì 17 luglio (disponibile online).

Lunedì 13 luglio ore 21.30 – Laurence Aniways e il desiderio di una donna

Mercoledì 15 luglio ore 21.30 – Kill Bill VOL.1

Venerdì 17 luglio ore 21.30 – Titanic

La proiezione di domani “Laurence Aniways e il desiderio di una donna”, avrà un prezzo promozionale per i ragazzi sotto i 25 anni, con ingresso + pop corn a 5 € a persona.

E a fine serata ci sarà la possibilità di partecipare al cineforum.

«Le serate si sono svolte in piena sicurezza e gli ospiti hanno molto apprezzato la particolare esperienza di essere serviti direttamente in auto dal cameriere, per bibite e food – afferma orgoglioso Enrico Marconato, titolare del Paradise – I primi spettacoli hanno già riscosso successo, per cui continuiamo a lavorare per soddisfare al meglio il pubblico»