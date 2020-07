Drive-In Paradise verso il gran finale | Password Magazine

MONSANO – L’iniziativa Drive-In Vallesina, frutto della collaborazione virtuosa tra i comuni di Jesi e Monsano, il locale Paradise di trentennale esperienza nel settore intrattenimento e l’associazione culturale Altra Frequenza, sta per giungere al termine.

Contestualmente alla natura innovativa dell’iniziativa, l’organizzazione fa sapere che la scelta dei titoli è avvenuta utilizzando sondaggi web in cui gli utenti hanno potuto esprimere le loro preferenze.

Per l’ultima fase di programmazione spiccano in particolare tra i titoli Oceania, ideale per famiglie, sabato 25 luglio, Pulp Fiction per il gran finale del 31 Luglio.

Lunedì 20 luglio ore 21.30 The Truman Show

Mercoledì 22 luglio ore 21.30 Deadpool

Venerdì 24 luglio ore 21.30 Forrest Gump

Sabato 25 luglio ore 21.30 Oceania

Lunedì 27 luglio ore 21.30 Rocky Balboa

Mercoledì 29 luglio ore 21.30 Pretty Woman

Venerdì 31 luglio ore 21.30 Pulp Fiction

I classici del cinema hanno riscontrato interesse nel pubblico, premiando l’organizzazione con feedback molto positivi.