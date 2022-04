Droga agli Orti Pace, un altro arresto per spaccio di stupefacenti | Password Magazine

JESI – La Compagnia Carabinieri di Jesi, nell’ambito delle attività preventive per il contrasto e la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, con servizi mirati predisposti dal superiore Comando Provinciale di Ancona, dall’inizio dell’anno ha segnalato alla Prefettura ben 19 assuntori, denunciato 2 persone per detenzione illegale di stupefacenti ai fini di spaccio e arrestate 4 per spaccio. I luoghi vigilati sono prioritariamente i giardini pubblici, notorio luogo di aggregazione di giovani e anziani. Specificatamente ai giardini Orti Pace di via Setificio, 8 persone sono state segnalate quali assuntori, una è stata denunciata per detenzione illecita e 2 sono state arrestate per spaccio. Ieri pomeriggio, l’ultimo intervento del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Jesi agli Orti Pace ha consentito di arrestare uno straniero di circa 30 anni, che spacciava una dose di hashish a un altro maggiorenne. Il tutto si è consumato nel pomeriggio, quando i militari, certi dell’attività di spaccio, sono intervenuti insieme alla Radiomobile, arrestando lo spacciatore e sequestrando il denaro e la sostanza. La dose, poco meno di un grammo, era stata pagata qualche decina di euro. Continueranno incessanti i servizi preventivi per reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Jesi.