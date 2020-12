Due auto si scontrano alla rotatoria in via Aldo Moro, cartello divelto | Password Magazine

JESI – Incidente con un cartello divelto intorno alle 15.30 di questo pomeriggio, in via Aldo Moro, alla rotatoria con via Bertrand Russell. Per cause in corso di accertamento due vetture – una Kia e una Opel Meriva – si sono scontrate, con una delle due che urtava e abbatteva un cartello pubblicitario che costeggiava la sede stradale. Non ci sono stati feriti, fortunatamente, le due auto sono state portate via dal carro attrezzi.

Sul luogo presente la Polizia Locale per i rilievi del caso.

A cura di Chiara Petrucci