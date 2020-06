Due fratellini si perdono sui Sibillini, ritrovati dai carabinieri forestali | Password Magazine

VISSO – Nella mattinata di ieri i Carabinieri Forestali di Visso hanno ritrovato i due fratellini che si erano persi a Ussita. I bambini, di 8 e 4 anni, erano nella loro casa vacanze di Frontignano ed erano usciti per giocare all’aperto verso le 10.30, alle 11.00 circa la loro mamma si è accorta che i due bimbi non erano più nelle vicinanze della casa, ha quindi immediatamente chiamato il 112 e sono partite le ricerche.

I due bambini si erano allontanati per gioco, (la mamma ha riferito che volevano fare un’escursione sul monte Cardosa), ma poi hanno perso l’orientamento camminando nel bosco e su un tratto di strada asfaltata in loc. Nocria in comune di Castelsantangelo sul Nera, dove li ha ritrovati la pattuglia della Stazione Carabinieri Forestali di Visso.

I militari li hanno tranquillizzati e poi li hanno riportati a casa dalla mamma in buona salute.