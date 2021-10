Scosse di terremoto avvertite in Vallesina e in tutta la zona nord delle Marche. Le stime attuali parlano di una prima, quella avvertita in un ampio territorio, intorno alle 12:53 di una magnitudo ML 4.3 ed epicentro nella zona a 3 km N Montefelcino (PU). Una seconda scossa, pochi minuti dopo, con magnitudo ML 2.7 è avvenuta nella zona: 1 km NW Serrungarina (PU).