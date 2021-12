Durante i lavori al marciapiede, spunta conduttura acquedotto in eternit | Password Magazine

BELVEDERE OSTRENSE – «Realizzazione percorso pedonale – Via Crocefisso, Pozzolungo, durante i primi scavi per la realizzazione del marciapiede è stato rilevato che l’attuale conduttura dell’acquedotto è in eternit».

Lo fa sapere il Comune di Belvedere Ostrense sulla sua pagina social:

«Abbiamo immediatamente coinvolto Viva Servizi per la rimozione e sostituzione della conduttura» fa sapere il Comune che inoltre comunica «ci saranno disagi per il transito della zona coinvolta e che, una volta realizzata la nuova linea idrica e gli allacci, riprenderanno i lavori di realizzazione del percorso pedonale» .

C.P.