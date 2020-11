É morto l'imprenditore Gennaro Pieralisi, Jesi in lutto | Password Magazine

É morto l’imprenditore Gennaro Pieralisi. Aveva 82 anni ed era ricoverato da giorni nell’ospedale Marche Nord di Pesaro.

Prima di sottoporsi a un intervento chirurgico, era stato sottoposto a tampone ed era risultato positivo al Covid.

Fondatore dell’omonimo Gruppo industriale, specializzato nella produzione di macchine olearie e impianti di depurazione, è stato un imprenditore brillante e innamorato della sua città.

A lui si deve la realizzazione del Museo Federico II Stupor Mundi, poi donato al Comune.

La città in lutto, il cordoglio del sindaco.

«La scomparsa dell’ing. Gennaro Pieralisi è una triste notizia per la città di Jesi e non solo per essa – sono le parole del sindaco Massimo Bacci – Per decenni alla guida di un gruppo leader mondiale nella produzione di macchine olearie e dei processi di separazione industriale, ha saputo sempre anticipare i tempi con intuizioni di avanzata innovazione tecnologica, sviluppando prodotti che sono presenti oggi in tutti e cinque i continenti. Per il nostro territorio, che amava profondamente, ha rappresentato un fondamentale punto di riferimento in termini di sviluppo economico, occupazione oltre che di mecenatismo distribuito generosamente su più settori: sociale, culturale, sportivo. Al figlio Gabriele ed ai congiunti tutti esprimiamo i sensi di profondo cordoglio».