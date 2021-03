«É primavera giù 'l Prado e non solo»: idee, sogni e progetti in diretta web | Password Magazine

JESI – «É primavera giù ‘l Prado e non solo». Idee, sogni e progetti saranno al centro dell’appuntamento online organizzato per domenica 21 marzo dall’associazione Willer & Carson e le Botteghe del Prado nell’ambito nell’ambito delle iniziative Tutti al Prado. L’evento, patrocinato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Jesi, in collaborazione con il gruppo d’improvvisazione teatrale Stupor Mundi Jesi, accoglierà l’arrivo della bella stagione attraverso una diretta Facebook di due ore, dalle 15 alle 17, sulla pagina di Tutti al Prado. Numerosi ospiti saranno chiamati a raccontarsi ai microfoni in un pomeriggio di rinascita. «Dopo la pandemia e i tempi duri che stiamo vivendo – spiega Michael Bonelli di Willer & Carson – verrà il momento della rinascita, proprio come la primavera dopo l’inverno. Obiettivo dell’iniziativa è dunque tornare a sognare insieme, condividere idee e progetti per il quartiere Prado e la città da mettere in pratica non appena l’emergenza sarà finita. Le nostre non saranno speranze ma promesse che facciamo per il futuro».

Gli ospiti saranno chiamati a rispondere a tre domande: «Quali Idee, Sogni Progetti ?» «Come potremmo farli giù ‘l PraDO» e…la terza è a sorpresa. Tra i protagonisti: Dante Ricci, i Mad Boots, Gastone Pietrucci e Marco Gigli de La Macina, Simon Luca Barboni, Zoe & Gea, Gli Stupor Mundi Jesi, Michelino il Barzellettiere, Barbara Piattella, «La Capocannoniera di San Silvestro» Marinella Cimarelli, Valentina Ferri, il presidente dell’Ente Palio San Floriano Emanuel Santoni, Francesco Cascio dell’agenzia di comunicazione Studio Gamma, la d.ssa Letizia Tombesi della Biblioteca comunale Planettiana di Jesi, il giornalista e autore di saggi di storia locale Marco Torcoletti, Maria Giovanna Messina, presidente della Regia Medievalis, il prof. Massimo Ippoliti, Lucia Basili, direttore del museo Federico II Stupor Mundi, la professoressa Valentina Certo, studiosa di Federico II.

Alla conduzione il gruppo radiofonico dei Grulli: Michael Bonelli, Sandro Bellagamba, la Dolce Eugenia e Chattanooga.