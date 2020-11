E' scomparso Mario Barchiesi, storico membro del Circolo Fotografico Ferretti | Password Magazine

JESI – E’ venuto a mancare questa mattina, all’età di 75 anni, Mario Barchiesi, conosciuto in città anche come fotografo, da molto tempo presente nel Circolo Fotografico Massimo Ferretti di Jesi, di cui era vice presidente. Sempre pronto ad aiutare i novelli fotografi, le diverse persone iscritte al corso annuale dell’associazione culturale jesina (tra cui diversi membri della nostra stessa redazione) non possono fare a meno di ricordare la sua straordinaria gentilezza e disponibilità, accompagnate ogni volta da un sorriso.

Molte le iniziative da lui realizzate o sostenute a partire dalla perenne presenza durante le mostre a Palazzo dei Convegni nei giorni del Palio di San Floriano realizzate dal Circolo Ferretti, alle personali come ultimamente presso La Salara, fino al contributo nei confronti di Bell’Italia, iniziativa ancora in corso nel centro storico della città presso diversi esercenti.