Elezioni 2020: i dati dell'affluenza ore 23 | Password Magazine

REGIONE – Ecco l’aggiornamento sulle affluenze ai seggi per le elezioni regionali delle ore 23 di domenica 20 settembre.

Il 42,72% degli aventi diritto ha espresso il proprio voto per il rinnovo dell’Assemblea legislativa delle Marche e l’elezione del presidente della Giunta regionale. nella tornata elettorale del 2015, con una sola giornata di voto, alla stessa ora aveva votato il 49,78 degli elettori.

Sono 559.962 i marchigiani che si sono recati oggi alle urne, che riapriranno domani alle ore 7, fino alle ore 15: dopo lo scrutinio del referendum per la riduzione del numero dei parlamentari, inizierà lo spoglio delle schede regionali.

Ad Ancona la prima giornata di voto ha fatto registrare un’affluenza del 42,96%, rispetto al 51,54% di cinque anni fa e al 63,50% del 2010 (quando la votazione è avvenuta in due giornate, come in questa tornata elettorale).

Ad Ascoli Piceno l’affluenza è del 41,07%, contro il precedente 47,36% nel 2015 e 61,40% nel 2010.

La circoscrizione di Fermo conta un’affluenza del 43,05%, mentre nel 2015 era del 50,55%, e nel 2010 era del 61,10%.

A Macerata i votanti hanno raggiunto il 40,51% a fronte del precedente 47,17% e 61,90%, mentre è a Pesaro e Urbino che si è raggiunta la percentuale più alta: 45,34% (50,55% nel 2015 e 64,20% nel 2010).

Di seguito le affluenze alle 23 dei capoluoghi regionali e provinciali: Ancona 41,83%, Ascoli Piceno 42,93%, Fermo 48,76%, Macerata 49,29% e Pesaro 47,41%.

A Jesi, hanno votato in 14.741 ovvero il 48,78% degli aventi diritto.

A cura di Giovanna Borrelli