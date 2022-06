Elezioni, a Jesi arrivano anche Letta e Paragone | Password Magazine

JESI – Dopo Giuseppe Conte, il 4 giugno sono attesi a Jesi anche Enrico Letta, segretario del Partito democratico, e Gianluigi Paragone, leader di Italexit. I due politici arriveranno in città per sostenere i rispettivi candidati in vista delle prossime elezioni comunali di domenica 12 giugno.

Sabato 4 inizierà alle 9.30 Enrico Letta che, a Piazza Colocci, incontrerà i cittadini insieme con il candidato sindaco della lista del centrosinistra Lorenzo Fiordelmondo.

Stessa location – ma orario diverso – anche per Gianluigi Paragone. Il segretario della lista Italexit, già candidato sindaco a Milano nell’ottobre 2021 – uscito sconfitto dalla lista dell’attuale primo cittadino del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala – ha in programma un incontro con la cittadinanza con tre ospiti: il candidato sindaco di Jesi della sua lista, Marco Cercaci, il coordinatore Città di Roma, Giampaolo Bocci, e il coordinatore della regione Marche, Massimo Gianangeli.

Inoltre sarà possibile prenotare anche un posto a tavola con lo stesso Paragone, che si fermerà in zona proprio sabato sera e che ha aperto un invito a cena con i membri della sua lista a chi interessato.