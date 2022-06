Elezioni Jesi, Fiordelmondo e Marasca al ballottaggio | Password Magazine

JESI- Si va al ballottaggio. La partita elettorale jesina per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale si deciderà al secondo turno domenica 26 giugno, quando a sfidarsi saranno i due candidati più votati, Lorenzo Fiordelmondo (centrosinistra) e Matteo Marasca (liste civiche).

I dati non sono ancora ufficiali, al momento in cui scriviamo sono state scrutinate 35 sezioni su 40: tuttavia l’avvocato sostenuto dal cosiddetto campo largo di centrosinistra risulta in vantaggio con quasi il 46% mentre l’avversario delle liste civiche Marasca, che raccoglie il mandato politico dell’Amministrazione uscente, è fermo al 36%. Dieci punti di distacco che, tuttavia, non sono sufficienti al candidato di centrosinistra per governare la città.

Ago della bilancia a questo punto potrebbe essere Antonio Grassetti, candidato di Fratelli d’Italia, che ha realizzato un discreto 11,5 % e che potrebbe decidere di supportare uno dei due candidati al ballottaggio del 26 giugno. Il candidato di Italexit Marco Cercaci conquista circa il 4% dell’elettorato, supera il 2% la candidata Paola Cocola di Lavoro e Libertà.

Lorenzo Fiordelmondo ha già dichiarato però di voler escludere accordi con le altre forze: «Continueremo a presentarci come centrosinistra – fa sapere – lasciamo agli altri fare apertamente accordi con la destra o no vax».

Per il candidato Matteo Marasca: «Ci confronteremo anche con chi non è andato a votare e con chi non ci ha votato al primo turno affinché la città possa avere un’amministrazione seria ed affidabile»

Il partito democratico si attesta prima forza politica della Città con il 22%. Buon risultato anche per Jesi in comune , che si afferma intorno al 12%. Per la coalizione civica, Jesiamo si conferma lista capofila con il 16,5 %.