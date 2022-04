Elezioni, Marco Cercaci candidato sindaco per Italexit e Popolo della Famiglia | Password Magazine

JESI- Si cominciano a delineare sempre più gli scenari in vista delle elezioni amministrative di giugno: questa mattina al Caffè Imperiale è stato presentato il candidato sindaco di Italexit e Popolo della famiglia.

Sarà Marco Cercaci, avvocato e regista, già assessore alla Cultura tra il 2000 e 2002 nell’amministrazione Polita a corre per la poltrona oggi occupata da Massimo Bacci, sostenuto dai giovani partiti, che si definiscono come il terzo polo e unica alternativa al modello neoliberista.

A fare gli onori di casa Massimo Gianangeli, ex candidato sindaco 5 stelle nel 2012 e ora coordinatore regionale di Italexit:

«Italexit si pone come proposta di profonda rottura contro il sistema neo liberista e contro quel fenomeno di saccheggiamento dei diritti che è avvenuto in questi anni. Il nostro è un partito non un movimento e perciò ci stiamo allargando aprendo sezioni territoriali».

Quella di oggi è stata anche l’occasione quindi per presentare il nuovo coordinamento jesino di Italexit. Il coordinatore sarà Alessandro Viventi, affiancato da Cesare Santinelli come vice coordinatore.

Anche Fabio Sebastianelli del Popolo della Famiglia esprime piena soddisfazione per il raggiungimento dell’accordo sulla candidatura di Cercaci.

«Il popolo della famiglia ha dei valori non negoziabili: Jesi è una città estremamente complessa ed è difficile amministrare. C’è bisogno di competenza e di gente in grado di saper governare con lucidità ed indipendenza».

Entusiasmo e responsabilità per Cercaci che spiega le ragioni della candidatura:

«Ci sono due motivi per cui ci ho detto si al progetto: una è la grande ammirazione verso Gianluigi Paragone (leader di Italexit ndr.) e l’altra è l’amore nei confronti di Jesi. C’è molto entusiasmo e sento un enorme responsabilità, essendo io l’unico vero antagonista degli altri candidati, essenzialmente allineati al blocco liberista.

Il percorso sarà volto all’ascolto, cosa che ritengo fondamentale e al centro del nostro programma ci saranno servizi sociali cultura, turismo e commercio. Il mio vero e centrale obiettivo è riportare Jesi ai vertici, facendola tornare agli albori di una volta».

Interessante la posizione del candidato Sindaco su Amazon: «Tornando indietro non avrei favorito l’arrivo di una multinazionale del genere che rappresenta esattamente tutto ciò cui siamo contrari. In questo momento però non sarebbe opportuno lasciarsi sfuggire l’occasione visti le ripercussioni che un centro del genere potrebbe portare a livello occupazionale».

Cercaci annuncia che le spese della sua campagna elettorale derivano dall’autotassazione che il suo gruppo si è imposto e quindi non ricorrerò a finanziamenti esterni.