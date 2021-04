«Energy from the inside», la nuova opera di Technicalz alla stazione M3 Carburanti | Password Magazine

JESI – Si chiama «Energy from the inside» ed è il nuovo progetto realizzato da Technicalz presso la nuova stazione di metano M3 Carburanti in via Cartiere Vecchie a Jesi.

Il trio jesino di graffiti artists composto Federico Zenobi, Corrado Caimmi e Nicola Canarecci, già autore dei murales dell’ospedale Carlo Urbani e del Man Cave, torna ad incantare la città con una nuova esplosione di colori realizzata in meno di una settimana.

«Il progetto ci è stato commissionato da Paolo e Massimo Mariani, proprietari dell’impianto, che ci hanno lasciato massima libertà nell’ideazione e realizzazione dell’opera – ci racconta Zenobi -. Il murales ha un’impronta futuristica, rappresenta l’energia pulita del metano che esce dalla struttura, in un’esplosione di elementi che si rifanno ai colori della stazione». I materiali utilizzati sono vernici al quarzo e spray, impiegate per decorare i quattro lati del bar dell’impianto Metàbar Metàno: «Un gioco d’opera – prosegue Zenobi – con un punto di fuga, individuabile dalla strada, da cui fuoriescono forme e colori come energia che invade gli spazi circostanti».