Enrico Marconato da Amadeus per i Soliti Ignoti | | Password Magazine

JESI – Enrico Marconato, imprenditore e gestore del Paradise Playcenter di Monsano, ha partecipato al programma Soliti Ignoti di Rai 1, condotto da Amadeus e andato in onda questa sera (8 ottobre 2020). Come Ignoto n.7 era stato preso in considerazione dal concorrente nel momento di indovinare di chi fosse sorella il parente misterioso, ma alla fine é stato scelto il corretto fratello (Ignoto n.2).

E’ stata una bella esperienza per Enrico, che aveva annunciato sui social network la sua partecipazione al programma di Amadeus.

A cura di Chiara Petrucci