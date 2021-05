Ente Palio: concluso il primo corso su Federico II, consegnati gli attestati ai partecipanti | Password Magazine

Ente Palio San Floriano che non si è arreso davanti al secondo rinvio della loro manifestazione più importante, il Palio di San Floriano, ma ha voluto cambiare le proprie abitudini mantenendo saldi i principi culturali e tradizionali su cui si fonda. Tre gli eventi, proposte completamente nuove messe già in piedi. Dopo aver ricordato la “Scampanada de San Fiorà” con un’iniziativa che coinvolgeva l’Asp Ambito 9, è il momento dell’evento di punta “Dante incontra Federico II” (che si svolgerà dal 27 al 30 maggio Museo Federico II, gestito dalla Rnb4Culture, di conseguenza, i corsi non potevano che partire con un approfondimento della figura dell’imperatore jesino. JESI – “Nuovo Mondo” è il tema dell’anno per l’che non si è arreso davanti al secondo rinvio della loro manifestazione più importante, il Palio di San Floriano, ma ha voluto cambiare le proprie abitudini mantenendo saldi i principi culturali e tradizionali su cui si fonda. Tre gli eventi, proposte completamente nuove messe già in piedi. Dopo aver ricordato la “Scampanada de San Fiorà” con un’iniziativa che coinvolgeva l’, è il momento dell’evento di punta “Dante incontra Federico II” (che si svolgerà dal 27 al 30 maggio qui il libretto con tutti i dettagli ) e dei corsi culturali “Viaggio alla scoperta del nostro passato”. In tutte le attività del “Nuovo Mondo” il partner principale dell’Ente Palio è il, gestito dalla, di conseguenza, i corsi non potevano che partire con un approfondimento della figura dell’imperatore jesino.

“Viaggio alla Scoperta dello Stupor Mundi”, questo il nome del primo percorso, si è svolto in tre lezioni, una a settimana, all’interno del museo, strutturate per formare i partecipanti sulla figura di Federico II. Dopo i saluti del presidente Emanuel Santoni, è toccato a Matteo Baleani dell’Ente Palio introdurre, parlando del perchè può essere utile conoscere l’imperatore oggi e come comunicare la sua figura. Ma la parte principale del corso è poi passata in mano a Lucia Basili, direttrice del museo, e all’operatrice Alessia Giuliani, concentrate nel raccontarne la vita e le vicissitudini. «Subito tutti esauriti i posti con 2 iscrizioni anche dal comune di Ancona» fa sapere l’Ente Palio sui social aggiungendo la possibilità di una replica nel breve periodo. Ieri la chiusura con la consegna di un attestato culturale di partecipazione agli 8 “allievi”, il numero massimo permesso con le attuali norme di distanziamento. Si è trattata della prima esperienza in campo formativo per la storica associazione cultura jesina nei suoi 28 anni di attività, come per il Museo Federico II.