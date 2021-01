Entra al supermercato con la mascherina abbassata, scoppia furiosa lite | Password Magazine

FABRIANO – Entra in un negozio con la mascherina abbassata, viene ripreso dal commerciante e si scatena una lite. É successo ieri pomeriggio in centro a Fabriano: il cassiere di un supermercato, notando il cliente fare il suo ingresso con il presidio di sicurezza non indossato correttamente, si è rivolto a lui chiedendo di sistemarla meglio, come richiedono le norme anti-contagio. La reazione del cliente non è stata delle migliori, con i due che hanno finito per discutere animatamente all’interno del negozio. Sono volate parole pesanti, seguite da calci, spinte e pugni con i due che si spostavano all’esterno, sulla strada. A quel punto sono dovute intervenire le forze dell’ordine, con gli agenti del commissariato locale di Polizia che sono riusciti a placare i due litiganti. I due uomini, entrambi sulla quarantina, hanno riportato contusioni tali da richiedere l’intervento dei sanitari del 118 per il trasporto in ospedale.

Trenta giorni di prognosi per il cassiere. La Polizia intanto indaga sulla vicenda, per ricostruirne le cause e verificare la dinamica dell’accaduto.