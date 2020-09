Epidemie nella storia jesina. Conferenza allo Stupor Mundi | | Password Magazine

JESI – Epidemie nella storia jesina. Un tema di grande attualità per la conferenza in programma venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 21.30, presso il cortile del museo Stupor Mundi. Organizzata dall’omonimo museo, intitolato all’imperatore svevo, nell’ambito del programma estivo denominato Stupor Noctis, l’iniziativa avrà quale relatore lo studioso jesino Marco Torcoletti. Autore di vari saggi sulla storia locale, Torcoletti ha pubblicato, nel 2019 per Res Humanae, il volume dedicato alla storia del sanatorio “A. Murri”, inaugurato nel 1938, in piena emergenza sanitaria, a causa del dilagare della tubercolosi. Nel corso della serata, che sarà moderata da Filippo Maria Triccoli, con le letture di Michael Bonelli, Torcoletti ripercorrerà la storia jesina sino ai giorni nostri, in un misto di curiosità e aneddoti, legati alle epidemie che, ciclicamente, hanno investito e messo alla prova la resistenza della comunità locale.