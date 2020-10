Esalazioni, comitato Mal'aria parte civile: domani udienza davanti al Giudice | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Esalazioni industriali moleste a Castelferretti: a seguito delle denunce dei cittadini domani (6 ottobre) ci sarà l’udienza preliminare. A darne notizia è il comitato di cittadini Mal’Aria : «Le denunce sporte da alcuni residenti nel 2015 e poi ancora negli anni a seguire, hanno generato un’indagine da parte della Procura della Repubblica di Ancona, la quale ha ravvisato ipotesi di reato e disposto il rinvio a giudizio per l’Amministratore Delegato, il Direttore Tecnico di un’azienda castelfrattese. Un procedimento quindi in corso da tempo grazie alla determinazione dei cittadini e che ora, dopo l’udienza di martedì, potrebbe sfociare in un processo penale». Secondo quanto riportato dall’associazione ambientalista, le denunce e le segnalazioni sono state numerose, ripetute nel corso degli anni: «I cittadini sono dovuti ricorrere quindi alle forze dell’ordine e alla Magistratura nel tentativo di vedersi riconosciuti alcuni diritti fondamentali, ciò rappresenta una prova esplicita di quanto, di fronte a questo problema e al pesante carico ambientale complessivo presente sul territorio comunale, le istituzioni siano state quanto meno inadeguate a far sì che si trovasse una soluzione. Gli episodi vengono lamentati dal 2011 dai cittadini, i quali si sono sentiti abbandonati a sé stessi, costretti ad affrontare le conseguenze da soli. Con ragion di causa possiamo oggi, a distanza di anni, valutare l’evanescenza di alcuni passaggi istituzionali e dei conseguenti annunci».

L’udienza preliminare non sarà aperta al pubblico, potranno fisicamente assistere solo i cittadini e le associazioni costituitesi parti civili, ma nel pomeriggio i legali, in rappresentanza delle parti civili, daranno corso ad una conferenza stampa sul posto, nel piazzale esterno antistante l’ingresso del Tribunale di Ancona.