Esce di strada con l'auto, soccorso un giovane | Password Magazine

JESI – Incidente questa mattina in via Piandelmedico, all’altezza del vivaio.

Per cause in corso di accertamento, forse a causa dell’intensa nebbia, un 26enne alla guida di un’auto ha perso il controllo al volante durante la curva, finendo fuori strada.

Uscito da solo dall’abitacolo, il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri per i rilievi del caso.

Il giovane, che lamentava alcuni dolori, è stato trasportato al Pronto soccorso di Jesi da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi con un codice di media gravità.