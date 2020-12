Esperienza traumatica e conseguenze: l'adattamento | Password Magazine

Rubrica a cura della psicoterapeuta dott.ssa Roberta Anselmi

Spiegato cos’è un trauma in un precedente articolo (cliccare qui), dando rilevanza al cosiddetto trauma dello sviluppo o relazionale, proviamo a capire le sue maggiori conseguenze. Due aspetti da evidenziare: adattamento al trauma ed autoalienazione.

Affrontiamo il primo. Di fronte alla trascuratezza emotiva grave da parte del contesto affettivo di riferimento, si ha bisogno di mantenere sufficiente distanza psicologica da quello che sta succedendo, per evitare di sentirsi sopraffatti e sopravvivere intatti in un mondo poco sicuro. Questo è tanto più vero e pervasivo quanto più l’esperienza traumatica avviene in età precoce e la vittima dipende da chi è, al tempo stesso, fonte di cura e pericolo.

Ci si deve disconnettere da quello che è successo, dubitare dei ricordi dell’esperienza o alterarli, per mantenere un’idea di sé e del mondo come accettabile ed andare avanti.

A livello neurobiologico la capacità innata del cervello di scindere o compartimentalizzare l’esperienza traumatica in memorie emotive al di fuori della coscienza, assicura la sopravvivenza al fallimento della sicurezza affettiva e permette di padroneggiare i normali obiettivi di sviluppo come apprendimento scolastico, relazioni coi pari, coltivare interessi, mettendo via le proprie parti più vulnerabili e ferite, anche se l’eredità del trauma resta viva. Quel che non emerge sotto forma di ricordi narrativi, può tornare vivido ed inaspettato sotto forma di immagini improvvise, emozioni soverchianti, reazioni fisiche intrusive, con la sensazione di rivivere il passato nel presente.

Non avendo traccia cronologica di quanto successo, ma essendo vulnerabili all’attivazione non richiesta di sensazioni e ricordi corporei connessi al trauma, si eredita una serie di sintomi e reazioni, come angoscia, problemi con la rabbia, impulsività, senza poterli identificare. In termini neurobiologici, tutto questo accade a seguito della disintegrazione delle funzioni mentali, soprattutto quelle superiori, causata dal trauma. Una delle proprietà emergenti della mente umana è quella d’integrare; le esperienze traumatiche in generale e, soprattutto, il trauma dello sviluppo, legato al fallimento o alla carenza di cura e protezione, ostacolano l’integrazione di tali funzioni, con conseguenti problemi di natura relazionale, sintomi dissociativi, ansiosi, depressione, dis-regolazione delle emozioni, sensazioni di blocco nella propria vita, somatizzazioni, ipervigilanza, senso di sfiducia in sé e negli altri ed un senso di inaiutabilità, impulsi autolesionistici, disturbi alimentari, non riconducibili dalla persona a ciò che li scatena. Il dilemma drammatico sta nel fatto che ci sarà una parte della personalità che va avanti normalmente e un’altra connessa al trauma non integrata, pronta a riaccendersi alla prossima minaccia o prossimo stimolo che nel presente richiami quanto subito, anche se finito da un pezzo.

