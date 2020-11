Esperienza traumatica, riconoscerla per affrontarla | Password Magazine

Rubrica a cura della psicoterapeuta dott.ssa Roberta Anselmi

Nei prossimi articoli vorrei parlare di trauma, concetto complesso, di cui si parla tanto, che fa riferimento ad una certa esperienza che si insedia nella vita personale in modo più o meno pervasivo. In questo primo articolo spieghiamo cos’è un trauma nel modo più semplice e chiaro possibile. Traumatico è tutto ciò che rappresenta una minaccia alla propria esistenza. Può presentarsi come macro evento, che colpisce in modo imprevisto, imprevedibile e incontrollabile la persona e il suo equilibrio, come subire una rapina, o una violenza, oppure un disastro naturale. Ci sono conseguenze psico-fisiche significative ma che raramente perdurano nel tempo ed incidono sulla personalità. Laddove ci sono traumi cumulativi a cui dobbiamo adattarci, le conseguenze sono più profonde e devastanti. Crescere in ambienti familiari in cui si maltratta, si è assenti affettivamente, in cui manca presenza attenta, vigile, responsiva da parte dell’adulto di riferimento, si va incontro ad una privazione emotivo-affettiva grave ed ad un dilemma di adattamento, perché il contesto affettivo di cui si ha bisogno per sopravvivere è esso stesso traumatico.

Negli ultimi anni si è dato spazio al concetto di trauma dello sviluppo, di natura relazionale, che prende forma nella relazione con le figure di accudimento, tanto più pervasivo quanto più presente sin da età precoce e ripetuto in modo sistematico nel tempo. La forma maggiore di trauma dello sviluppo è la trascuratezza emotiva grave da parte dei genitori e la solitudine estrema in cui i figli vengono lasciati.

Crescere in una famiglia trascurante o maltrattante rappresenta il maggiore fattore di rischio per tutti i disturbi psichici, più delle pressioni di tipo genetico.

Alcune forme di trauma infantile possono colpire sin dalla vita intrauterina, per cui potremmo nascere anche con una vulnerabilità al trauma stesso. Madri a loro volta maltrattate o trascurate o sottoposte a particolari stress emotivi possono mettere al mondo figli con già alcune vulnerabilità psicopatologiche da una parte, dall’altra ciò che può renderci vulnerabili è il fatto di dipendere totalmente dalle nostre figure di cura per sopravvivere. Le conseguenze a livello emotivo e psico-fisiologico sono importanti: si va incontro ad una serie di alterazioni riguardanti ad es lo sviluppo di una percezione di noi come vittime, impotenti, annichilite, oppure la costruzione della convinzione di non potersi fidare del mondo, degli altri né di se stessi. Tutto ciò determina grande sofferenza e difficoltà ad accedere a forme di sostegno psicologico perché ad esempio la persona potrebbe voler essere aiutata ma la sua diffidenza e paura rendere difficile prendere tale aiuto o procedere nel lavoro terapeutico con fiducia, sentendolo efficace.

