Esplode postamat, ladri in fuga con bottino da 40 mila euro

TRECASTELLI – Fanno esplodere il postamat e rubano 40 mila euro di bottino. Il colpo è avvenuto a Trecastelli, la scorsa notte, intorno alle 3.40, all’ufficio postale di Ponte Rio tra via Primo Maggio e via 8 Marzo. Un gran boato ha interrotto il riposo dei residenti, inevitabilmente balzati giù dai loro letti. Allertati subito i carabinieri ma i ladri hanno agito in pochissimi istanti: nel giro di una manciata di minuti hanno fatto razzia di contanti per poi darsi alla fuga, con un bottino di 40 mila euro.

I ladri hanno fatto saltare il postamat con la tecnica della “marmotta”, ovvero un parallelepipedo in ferro riempito di polvere pirica, delle esatte dimensioni delle aperture, che viene inserito con l’aiuto di un palanco all’interno dello sportello per poi innescare la deflagrazione.

Oscurate le videocamere di sorveglianza dell’ufficio postale. A fianco c’è quella di un altro istituto di credito. Sono in corso le indagini dei carabinieri