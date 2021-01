Etica, finanza ed emancipazione femminile: il convegno online di Soroptimist | Password Magazine

JESI – “Etica, finanza ed emancipazione femminile”. Sono infatti le donne e la promozione del loro ruolo, in un settore chiave come questo, al centro del convegno targato Soroptimist. Si terrà, nella modalità consona al tempo del Covid, ossia online, nella giornata di venerdì 29 gennaio, a partire dalle ore 18.

Organizzato congiuntamente dai Club marchigiani di Ancona, Ascoli Piceno, Fano, Fermo, Jesi, Macerata e Pesaro, in collaborazione con i Gruppi di Iniziativa Territoriale (GIT) delle socie e dei soci di Banca Etica di Marche Nord e Marche Sud, nonché con il patrocinio dell’Assemblea Legislativa Regionale delle Marche, del Comune di Jesi e di quello di Ascoli Piceno, l’evento si inserisce nel percorso di Educazione Finanziaria intrapreso dall’Unione Soroptimist International d’Italia.

Esso mira in particolare ad approfondire come la finanza etica possa essere strumento di empowerment delle donne e lo fa attraverso la testimonianza concreta di Banca Etica che ha scelto di affidare la presidenza ad una donna, Anna Fasano, puntandoalla crescita del ruolo femminile nei quadri dirigenti dei suoi organi societari, all’inclusione finanziaria contro ogni forma di violenza economica, ai temi dell’economia circolare e dei cambiamenti climatici a progetti di ascolto e valorizzazione della diversità come “DONNE e FINANZA DA URLO”.

Ad approfondire il ricco programma degli interventi di scena durante il convegno ci saranno i saluti delle autorità presenti e l’apertura da parte della Presidente Nazionale Unione Soroptimist International d’Italia Mariolina Coppola, i saluti delle presidenti dei club di Ancona, Maria Luisa Martinuzzi, di Ascoli Piceno Piera Seghetti, di Fano Francesca Del Vecchio, di Fermo Giovanna Paci, di Jesi Catia Mastantuono, di Macerata Maria Leonori e di Pesaro Patrizia Bontempelli.

L’impegno del Soroptimist d’Italia e della Banca d’Italia nella educazione finanziaria sarà oggetto di uno specifico intervento di un’altra relatrice d’eccezione, Laura Zuccarino, Soroptimista e vicedirettrice della sede di Ancona di Banca d’Italia, già impegnata nel percorso nazionale di Educazione Finanziaria.

Silvia Silvozzi parlerà invece nella veste di Coordinatrice dei soci di Banca Etica – Gruppo di Iniziativa Territoriale Marche Sud per illustrare come i soci attivi promuovano i valori della finanza etica nei territori.

In conclusione, ci saranno i saluti della vicepresidente Nazionale del Soroptimist d’Italia Barbara Newman.

Per la partecipazione all’evento, coordinato tecnicamente dal Soroptimist Club di Jesi, ci si potrà registrare al link http://forms.gle/VNMVbTy8ZhZZdJZz6