Europei: i festeggiamenti di Jesi, in diretta anche sulla BBC | | Password Magazine

JESI – Tutti i cittadini di Jesi sono orgogliosi del Ct degli Azzurri Roberto Mancini, che dal quartiere Prado è arrivato a guidare l’Italia fino alla vittoria degli Europei. In tanti sono scesi ieri in strada per festeggiare il trionfo degli azzurri a Wembley nella finale contro l’Inghilterra. I caroselli sono proseguiti fino a tarda notte, con bandiere, clacson, carri, cori, fuochi di artificio e trombette, il tutto ripreso da varie televisioni italiane, con dirette anche da Sky Sport.

L’Italia campione d’Europa ha vinto come gruppo, nessun singolo è emerso come punta di diamante della squadra o trascinatore, ed è proprio per questo che forse il volto principale di questa incredibile vittoria è proprio quello di Roberto Mancini. Da qui l’interesse nazionale su Jesi ma tra ieri ed oggi sono stati superati i confini italiani. Anche BBC News (la società, famosa in tutto il mondo, è concessionaria in esclusiva del servizio pubblico d’informazione nel Regno Unito) si è ritrovata tra le strade della città di Federico II per intervistare i tifosi ed assistere ai festeggiamenti.

Questo è uno dei servizi che paragona i vari momenti vissuti in Italia e in Inghilterra durante la partita: BBC NEWS PENALTY PAIN