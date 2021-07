Europei, in 263 milioni hanno visto gli spot della Regione con Mancini testimonial | Password Magazine

ANCONA – Complessivamente 263.394.155 spettatori hanno visto gli spot promozionali della Regione Marche, con Roberto Mancini testimonial, trasmessi sulle reti Rai e Sky. È il dato che emerge dalle rilevazioni Auditel sull’ascolto televisivo degli Europei di Calcio durante le gare in cui sono andati in onda. «Sono felicissimo per questi dati, ma, soprattutto, perché è stato bello vedere, in queste settimane, gli italiani tornare a vivere, anche per il tramite dello sport, qualche serata tranquilla, dopo tanti mesi di restrizioni molto pesanti – ha affermato il presidente Francesco Acquaroli – È stato un momento di aggregazione, soddisfazione e orgoglio; credo anche un punto di riscatto per la nostra regione, che ha visto un marchigiano doc, alla guida della Nazionale, riportare in Italia un trofeo che mancava da 53 anni» . La finale Italia – Inghilterra ha registrato, sulla Rai, 18 milioni e 172 mila spettatori collegati durante la trasmissione del primo spot, saliti a 18 milioni e 549 mila durante il secondo spot nei tempi supplementari. Oltre 2 milioni e 432 mila quelli che hanno seguito e visto il passaggio promozionale su Sky.