Evade dai domiciliari, 38enne rintracciato dai carabinieri | Password Magazine

ANCONA – I militari della Compagnia Carabinieri di Ancona – nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere – hanno tratto in arresto un 38enne del posto, ritenuto responsabile del reato di evasione.

I fatti si sono verificati nella serata dello scorso 10 gennaio e a procedere sono stati i Carabinieri della stazione di Collemarino.

Gli uomini dell’Arma si sono presentati presso l’abitazione dell’uomo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati predatori, per eseguire un controllo di routine, riscontrandone l’assenza.

Sono così iniziate immediatamente le ricerche che, dopo diversi minuti, hanno consentito di localizzarlo: il 38enne è stato infatti sorpreso mentre si trovava in una frazione del capoluogo dorico, alla guida del proprio autoveicolo, ed è stato subito condotto in caserma per gli accertamenti del caso.

È stato così verificato che l’uomo non era in possesso di alcun titolo autorizzativo e a nulla è valso il tentativo di giustificarsi, dicendo che si era recato da un familiare per assistere il proprio animale domestico: il 38enne è stato dichiarato in stato di arresto e ricondotto immediatamente presso la propria abitazione.