Evade dai domiciliari, beccato con la droga dalla Polizia | Password Magazine

ANCONA – Continuano come sempre i controlli sul territorio da parte della Polizia di Ancona così come i controlli nelle aree cittadine e della Provincia ,maggiormente frequentate dai giovani e mete di ritrovo serale e notturno.

Verso le ore 22 di sabato scorso la pattuglia della Volante notava un uomo sconosciuto agli operatori che confabulava con un noto tossicodipendente. I due appena vista la “biancoceleste” si sono immediatamente distanziati e, a passo spedito, si sono incamminati verso piazza Ugo Bassi.

Ovviamente, la Volante, insospettita da quell’atteggiamento, li ha fermati e controllati; uno di questi, età 42 anni, italiano, è stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente tipo eroina per la quale è stat denunciato. A seguito di ulteriori accertamenti i poliziotti hanno scoperto che quell’uomo era gravato dalla misura degli arresti domiciliari e ovviamente non poteva gironzolare per Ancona in quel modo .

Pertanto veniva è stato tratto in arresto per il reato di evasione previsto dall’art. 385 c.p.