Fabriano, 179 i casi positivi. Il sindaco chiede invio di sanitari militari per Rsa | Password Magazine

FABRIANO – «Sono 179 le persone attualmente positive al Covid a Fabriano, circa la metà riguardano ospiti e personale della Casa di Riposo Santa Caterina». Questo il quadro aggiornato dal sindaco Gabriele Santarelli sul territorio di Fabriano. «Oggi mi sono messo in contatto con la Direttrice Generale dell’ASUR e con il Dirigente della Protezione Civile Regionale. Si stanno tutti attivando e mi risulta che anche il Presidente della Regione abbia chiesto l’intervento dei sanitari militari come ho già fatto nella giornata di ieri. Si riscontrano ancora problemi nel reperimenti di OSS. Ringrazio di cuore Don Aldo Buonaiuto al quale stamattina ho chiesto aiuto per contattare chi poteva darci una mano» .

Nel pomeriggio di ieri il Primo cittadino aveva preso contatti con la segreteria del Sottosegretario al Ministero della Difesa per rappresentare la situazione che si sta verificando alla RSA di Santa Caterina, chiedendo di valutare la possibilità di inviare personale medico militare.

Precisazioni dalla dottoressa Loredana Capitanucci, Direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale Engles Profili.di Fabriano, che in accordo con il Direttore di Area Vasta 2, dr. Giovanni Guidi, afferma: «Il Pronto Soccorso ha percorsi separati. In data 31 gennaio ho dato indicazioni di fare un percorso ‘sporco’ con stanza dedicata per la valutazione dei casi sospetti o positivi, percorso da allora mai sospeso neanche in estate.

Per quanto riguarda la pianificazione, l’abbiamo condivisa con la Direzione di Area Vasta 2 e personalizzata secondo le esigenze del “Profili”. L’ AV2 ha anche attivato un PEIMAF Pandemico. Si fa notare che tutti gli operatori sanitari del PS e Potes sono stati in questi mesi testati e nessuno è risultato essere positivo, pertanto se ne deduce che si è lavorato in massima sicurezza. Per far fronte ad eventuali casi positivi in arrivo, il “Profili” in queste ore sta approntando l’area grigia e un nuovo modulo esterno».

La zona grigia servirà ad ospitare temporaneamente i positivi al COVID e tenere “puliti” i reparti.