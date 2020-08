Fabriano, altri 6 positivi. Il sindaco: «Sono tutti di rientro dalle vacanze» | Password Magazine

FABRIANO – Altri 6 casi di contagio registrati a Fabriano. Ne dà notizia il sindaco Gabriele Santarelli, che specifica: «Sono tutti di rientro dalle vacanze». E aggiunge: «Ricordiamo che è obbligatorio rispettare il periodo di quarantena e sottoporsi a tampone se si rientra da Grecia, Croazia, Malta, Spagna e Albania».

In circa tre settimane sono saliti a 10 i positivi nella città della carta: i primi tre sono due ragazzi e una donna entrata in contatto con il secondo per legami di parentela. Gli altri sono vacanzieri di rientro da località turistiche.