Fabriano, Dad per la scuola primaria Mazzini | Password Magazine

FABRIANO – Scuola primaria Mazzini: sospensione dell’attività in presenza e attivazione della didattica a distanza per tutta la scuola dal 24 febbraio al 6 marzo.

A causa «della massiccia presenza di casi positivi» all’interno della scuola primaria Mazzini di Fabriano, il Sindaco Gabriele Santarelli ha oggi firmato un’ordinanza per cui verrà sospesa l’attività scolastica in presenza e attivata quella a distanza, in accordo con il Dirigente Scolastico e il Servizio Prevenzione e Igiene. A darne la notizia è anche lo stesso Sindaco durante una diretta Facebook: «Comprendiamo i disagi che stiamo provocando alle famiglie, ma è una decisione che non potevamo non prendere. Avevo già comunicato che dal momento in cui sarebbero stati evidenti i casi di contagio all’interno di una scuola, non avremmo esitato a prendere questa iniziativa».

C.P.