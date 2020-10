Fabriano, focolai nelle RSA. Il sindaco: «Urge tavolo emergenza» | Password Magazine

FABRIANO – «Le strutture in difficoltà non possono essere lasciate sole. Le loro richieste di aiuto hanno necessità di una risposta immediata se vogliamo evitare che accada quello a cui abbiamo assistito nella prima fase. Siamo ancora in tempo ma devono agire in fretta».

Così il sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli nell’ultimo aggiornamento in merito alla situazione covid nella comunità fabrianese: «Anche l’Ospedale Profili deve tornare ad avere l’organizzazione della prima fase con una zona grigia per separare i malati covid dal resto della struttura ed evitare così pericolose situazioni di promiscuità – fa sapere -. Il nostro Ospedale ha bisogno di spazio e organizzazione, è necessario e urgente individuare una struttura esterna dove accogliere i servizi territoriali e psichiatria. Nei mesi scorsi ho parlato di questo al Direttore di Area Vasta proponendo anche una possibile sistemazione.

Ci sono già ora le condizioni per recuperare uno spazio da destinare ad accogliere eventuali positivi covid ma bisogna agire in fretta. Anche il Pronto Soccorso necessita di percorsi separati e distinti. Nella prima fase il nostro Ospedale grazie alle iniziative degli operatori sanitari ha saputo distinguersi per prontezza e organizzazione. Non farsi trovare pronti ora di fronte a una situazione largamente prevista e annunciata è gravissimo».

Dopo un incontro anche con consigliera regionale M5S Simona Lupini e il senatore Sergio Romagnoli, il sindaco ha anche inviato una nota al Prefetto, al Direttore Generale dell’Asur, al Direttore di Area Vasta, al Presidente Acquaroli e all’Assessore alla Sanità per sollecitare un intervento immediato.

«Negli ultimi giorni, nell’area del Comune di Fabriano, stiamo assistendo a un aumento esponenziale di contagi, con gravi situazioni come i focolai presenti nella RSA Santa Caterina e nella Comunità La Buona Novella e un forte aumento di rischi all’interno dell’ospedale di Fabriano. Tutto ciò, peraltro, espone a situazioni di pericolo non solo la cittadinanza ma anche il personale socio-sanitario che opera nelle strutture. Chiediamo, quindi, un urgente intervento del Presidente della Regione Marche, Aquaroli, e l’immediata attivazione di un tavolo d’emergenza tra autorità regionali, ASUR e Sindaco. Questo si rende necessario in quanto, allo stato, manca totalmente un momento di confronto e le decisioni fin qui intraprese non vengono mai concertate. Auspichiamo quindi un totale cambio di atteggiamento anche rispetto alla passata amministrazione – si legge in una nota congiunta della consigliera Lupini e il sindaco Santarelli- Nella RSA Santa Caterina e nella Comunità La Buona Novella siamo arrivati a un alto numero di contagiati e il personale è spaventato, abbiamo quindi proposto e richiesto misure straordinarie che possano prevedere l’utilizzo anche di personale esterno, ovviamente fornito di adeguati sistemi di protezione individuale. Attendiamo quindi una pronta risposta da Presidente Acquaroli e ASUR. Anche riguardo l’ospedale di Fabriano, raccogliendo le segnalazioni di pazienti e personale medico, esprimiamo sconcerto per la totale mancanza di programmazione riguardo questa seconda fase della pandemia, che, peraltro, era prevista da mesi. La scelta, infatti, di eliminare la cosiddetta “zona grigia” dove venivano temporaneamente ospitati i pazienti risultati positivi, sta causando il grave rischio di commistione tra pazienti ed è necessario quindi che vengano attivati immediatamente rigidi percorsi separati, come più volte proposto e sollecitato dagli stessi operatori, in quanto le condizioni attuali non sono più sostenibili. Noi continueremo a pressare e, comunque, a fornire concrete proposte per affrontare al meglio questa fase così delicata».