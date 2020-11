Fabriano, i positivi superano quota 200. Il sindaco: «Urge personale sanitario nelle RSA». | Password Magazine

FABRIANO – Fabriano, il covid avanza. Alla data di ieri, sono 206 i positivi con un balzo in avanti di 49 contagi a fronte di 6 guariti. Lo fa sapere il sindaco Gabriele Santarelli attraverso le pagine istituzionali: «Stamattina altro giro di telefonate per sollecitare l’Assessore regionale e la Direttrice generale ASUR affinché venga garantita la giusta assistenza agli ospiti della RSA Vittorio Emanuele II. Ho parlato anche con il Sottosegretario alla Difesa per rappresentare la gravità della situazione e accertarmi che tutto quanto possibile sia stato fatto per richiedere l’intervento degli operatori sanitari, medici e infermieri, dell’esercito. La coperta è corta e non è possibile continuare a spremere il personale del territoriale usandoli come pedine per attappare i buchi. Ho anche inviato una nota alla cooperativa che gestisce gli OSS nella struttura per chiedere che vengano assunti operatori socio sanitari dalla graduatoria esistente».