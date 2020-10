Fabriano, studente positivo: classe e compagni convitto in quarantena | Password Magazine

FABRIANO – Nella giornata di ieri è risultato positivo al COVID-19 uno studente ospite del convitto dell’ITAS. Lo comunica il sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli: «Da ieri sono in stretto contatto con il Dirigente Scolastico Prof. Procaccini e con la Dirigente del servizio prevenzione Dott.ssa Saracino – fa sapere il primo cittadino -. L’ASUR ha già trasmesso alla scuola i dettagli per le misure da rispettare identificando il livello di rischio all’esposizione al contagio per ciascuna categoria di persone che frequentano la scuola: studenti, docenti, personale ausiliario e così via.

È stata predisposta la quarantena per la classe frequantata dal ragazzo e per i compagni di camera nel convitto.

Già lunedì 12 il convitto riaprirà regolarmente.

Mi rivolgo soprattutto ai ragazzi e alle loro famiglie nel raccomandare il rispetto delle regole che ci consentono di diminuire il rischio di diffusione del contagio. Seppure non abbiamo i numeri di ricoveri registrati nei mesi di marzo e aprile dobbiamo mantenere basso il numero dei contagi per evitare di coinvolgere le persone più fragili.

Le mascherine e il distanziamento sono necessari anche fuori delle scuole, altrimenti i sacrifici che tutti stiamo facendo rischiano di essere vani.

Come sempre detto sta a tutti noi farci carico della responsabilità nel rispetto di tutte le persone che ci circondano e ci sono vicine.

Un’ultima cosa: scaricate la app Immuni!».