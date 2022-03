Falconara, ai cittadini opuscolo con Piano di emergenza in caso di incidente raffineria | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA- Parte domenica 6 marzo, grazie alla collaborazione del gruppo comunale di protezione civile e di Marche Multiservizi Falconara, la distribuzione porta a porta dell’opuscolo informativo sul Piano di emergenza esterno (PEE) che viene attivato in caso di incidente rilevante alla raffineria Api. L’opuscolo contiene tra l’altro l’indicazione delle norme comportamentali che la popolazione deve adottare, delle modalità utilizzate dal Comune per informare la cittadinanza e informazioni utili legate ai diversi scenari incidentali. Nella prima giornata di distribuzione la protezione civile coprirà i quartieri più vicini alla raffineria: Fiumesino, Villanova e Rocca Mare; nei giorni seguenti verrà effettuata la distribuzione nelle altre zone, da Palombina Vecchia (lato monte rispetto a via Palombina Vecchia-via Ville) a Falconara Alta, Tesoro, Barcaglione, Case Unrra e Poiole. Da lunedì 7 marzo anche gli operatori di Marche Multiservizi Falconara inizieranno la distribuzione a Castelferretti, Palombina Vecchia (lato mare rispetto a via Palombina Vecchia-via Ville), zona centro, zona mezzacosta e zona industriale. La consegna a tutte le famiglie e attività economiche sarà completata nel giro di 15 giorni circa.

Si avvisano i cittadini, quindi, che già da domenica i volontari di protezione civile saranno presenti nei quartieri della zona nord per la distribuzione dei primi opuscoli, che saranno lasciati nelle cassette delle lettere. La raccomandazione è di non fare entrare in casa sconosciuti, ma di aprire il portone condominiale nel caso in cui le stesse cassette della posta siano all’interno dello stabile.

L’opuscolo, in ogni caso, è già pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Falconara nella sezione Piani di Emergenza, da dove può essere scaricato. Il link è https://tinyurl.com/yyf3h99h

Chi volesse ritirare una copia cartacea può ritirarla presso l’ufficio Ambiente e Protezione civile, in piazza Carducci 4. In caso di mancato recapito dell’opuscolo informativo cartaceo i cittadini potranno richiederlo contattando gratuitamente uno dei seguenti numeri verdi:

– Comune di Falconara Marittima: tel. 800 122212 (dal lun. al ven. ore 8.30-13.30, mar e gio ore 15.30-17.30)

– Marche Multiservizi Falconara srl: tel. 800 894 404 (dal lun al ven. ore 8.30 – 13.00)

L’ultima pagina dell’opuscolo contiene un modulo che i cittadini interessati potranno trasmettere al Comune per aggiornare l’elenco delle persone non autosufficienti in forma permanente o temporanea che necessitano di essere trasportati con mezzi comunali e/o di soccorso in occasione di incidenti rilevanti.