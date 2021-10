Falconara, avvicendamenti in Consiglio comunale | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Il sindaco Stefania Signorini ha salutato e ringraziato i due consiglieri comunali uscenti che, nella seduta di ieri 12 ottobre, hanno formalizzato le dimissioni: la consigliera di Direzione Domani Caterina Serpilli (maggioranza) e il consigliere di Cittadini in Comune Loris Calcina (opposizione). Il loro posto è stato preso rispettivamente da Ivano Astolfi e Roberto Cenci, cui Signorini ha augurato buon lavoro.

«Con Caterina Serpilli – ha detto il sindaco – ho condiviso un percorso che era iniziato a scuola: è stata mia studentessa e ne ho apprezzato sia le capacità, sia le qualità umane. In questo progetto politico abbiamo lavorato insieme, ragionato insieme, condiviso obiettivi per la nostra città. E’ importante confrontarsi con i giovani e quella con Caterina è stata una bellissima esperienza. Le auguro il meglio. Sono sicura che Ivano Astolfi continuerà con la stessa passione, perché si è sempre speso per la nostra comunità».

Quanto a Loris Calcina «lo conosco da anni, eravamo compagni di scuola e ho sempre apprezzato la sua sensibilità. Auguro buon lavoro a Roberto Cenci, sono sicura che il nostro rapporto sarà basato sul rispetto».